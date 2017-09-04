⁠⁠⁠⁠⁠" بترورابغ " تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة بترورابغ، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط إنتاج.

– مستشار قانوني أول.

– مسؤول تفتيش صيانة.

– مفتش معدات.

– مهندس تفتيش عمليات وصيانة.

– كيميائي أول منتجات بوليمر.

– رئيس التشغيل والأمن.

– أخصائي هندسة السلامة.

– مهندس سلامة.

– مسؤول المشتريات.

– مشرف عمليات تحويل البوليميثي.

– مشغل عمليات البولي ميثي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط

https://petrorabigh.taleo.net/careersection/pr_external+applications/jobsearch.ftl?lang=en