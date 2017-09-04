قرقاش يرد على " رضائي " : الإمارات ستبقى رغما عنك رمزاً للصلابة والازدهار - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش رداً على تصريحات رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي: إن محسن رضائي أعتاد الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغما عنه رمزا ناجحا يجمع بين صلابة الدولة وإزدهارها.

وأضاف قرقاش خلال تغريدة له عبر تويتر اليوم: لعله كان من الأجدر أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها،وسجلها في العراق وسوريا،فهي أجدر بالمعالجة.