بالفيديو.. سيدة تلد طفلها في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سيدة تلد طفلها في الشارع
في مشهد غريب من نوعه ، وضعت امرأة صينية حامل طفلها أثناء سيرها في الشارع .
وتفاجأ المارة بأحد الشوارع الصينية، بامرأة تلد وسط الطريق بينما تسير على قدميها وتوقفوا حولها لتصويرها ومساعدتها من قبل البعض حتى وصلت سيارة الإسعاف التي قطعت الممرضة بها الحبل السري واطمأنت على حالة المولود ثم تركته لوالدته التي حملته عائدة إلى المنزل وملابسها ملطخة في الدماء.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
تقولي جدتي الله يرحمها
تقول كنا نسرح مع الغنم ونلد في الشعيب ونجي مع المولود اخر النهار
ولا كان صار شي
اما بنات الايام هذي
ماتلد الا بعملية قيصريه وتخدير كامل
alfahd42[ عدد التعليقات: 11541 ] نشر منذ 3 ساعات
غيور انشهد ان جدتك صادقه انا امي جابت اخوي وهي رايحه تحطب وجابته مع الحطب يعني حتى الحطب ماخلته عشانها والده
alfahd42[ عدد التعليقات: 11541 ] نشر منذ 3 ساعات
فرق في الاجر بين ام تتعب وترضع وام لاتتعب ولا ترضع ولا تكلف حتى على نفسها بالتربية
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 2 ساعتين
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