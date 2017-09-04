بالفيديو.. سيدة تلد طفلها في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

في مشهد غريب من نوعه ، وضعت امرأة صينية حامل طفلها أثناء سيرها في الشارع .

وتفاجأ المارة بأحد الشوارع الصينية، بامرأة تلد وسط الطريق بينما تسير على قدميها وتوقفوا حولها لتصويرها ومساعدتها من قبل البعض حتى وصلت سيارة الإسعاف التي قطعت الممرضة بها الحبل السري واطمأنت على حالة المولود ثم تركته لوالدته التي حملته عائدة إلى المنزل وملابسها ملطخة في الدماء.