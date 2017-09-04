قائد أمن المنشآت يشارك في توزيع وجبات وسقيا " هدية " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شارك قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري في توزيع وجبات وسقيا جمعية ” هدية الحاج لحجاج بيت الله الحرام ” ، وذلك عبر برادات ” هدية ” المنتشرة داخل محطات قطار المشاعر في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بمشعر منى للحجاج المتعجلين والمتجهين إلى مكة المكرمة.

وثمن اللواء الجباري الشراكة التي تجمع بين قوات أمن المنشآت وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قائلاً : ” في الحقيقة تربطنا شراكة بجمعية هدية الحاج منذ عدة سنوات، وهذا العام ولله الحمد حظينا بخدمتهم للحجاج في قطار المشاعر من خلال تأمين الوجبات الغذائية والمياه المبردة ” ، مؤكداً أن الجمعية قامت بدور كبير في حج هذا العام .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب : ” أن الجمعية وبالتنسيق مع قوات أمن المنشآت وهيئة تطوير مكة المكرمة جهزت عشرات الناقلات المبردة التي تحمل 960 ألف عبوة ماء و 80 ألف وجبة إطعام لضيوف الرحمن الذين يستخدمون القطار في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة أو داخل مشعر منى في أيام التشريق، مؤكداً أن التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بعد توفيق الله ولطفه هو سر النجاح الذي تحقق هذا العام بحمد الله، موجهاً تهنئته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده وسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه وجميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن بنجاح موسم الحج لهذا العام .