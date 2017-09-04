بلجيكا أول المتأهلين من أوروبا لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تأهل منتخب بلجيكا لنهائيات كأس العالم 2018 ليصبح بذلك أول المتأهلين من أوروبا عن طريق التصفيات، بعدما فاز بنتيجة 2-1 على اليونان صاحبة الأرض اليوم .

وأصبح منتخب بلجيكا بذلك سادس المتأهلين للمونديال على مستوى القارات, وبهذا الانتصار رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 22 نقطة من ثماني مباريات على قمة المجموعة الثامنة ويتقدم بثماني نقاط على منتخب البوسنة صاحب المركز الثاني الذي فاز على جبل طارق برباعية دون رد, ويتبقى مباراتان لكل منتخب على نهاية التصفيات.