اندلاع حريق ضخم بأكبر مصنع للحافلات في البرازيل - صحيفة صدى الالكترونية

اندلاع حريق ضخم بأكبر مصنع للحافلات في البرازيل
قالت شركة ماركوبولو البرازيلية لصناعة الحافلات إن حريقًا هائلاً شب بعد ظهر أمس الأحد، في أكبر مصنع للحافلات بالبرازيل وإن رجال الإطفاء يعملون على السيطرة عليه.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن رجال الإطفاء طلبوا من السكان المقيمين بجوار المصنع في كاشياس دو سول بولاية ريو جراندي الابتعاد عن المنطقة بسبب خطر حدوث انفجارات, ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وكانت وسائل الإعلام البرازيلية قد عرضت مشاهد لأعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من الموقع، وذكرت أن الحريق بدأ في قطاع البلاستيك بالمصنع, ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن سبب الحريق أو حجم الخسائر.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2062 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احمنا واكفنا شر الحرائق والحوادث والكوارث