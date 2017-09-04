" الإعلام " تستدعي " العلويط " بعد مقاله عن الأضحية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استدعت وزارة الثقافة والإعلام أمس الأحد، الكاتب الصحفي عبد الله العلويط على خلفية مقال كتبه شمل أحكاماً حول ذبح الأضحية والأشخاص الواجبة عليهم، حيث أبلغته بعدم الخوض في الفتاوى الشرعية مجدداً.

وذكر المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، إن الوزارة تابعت ما أثير بوسائل الإعلام ونُسب لأحد الأشخاص حول ذبح الأضحية، وقامت باستدعاء الكاتب وإبلاغه بعدم الخوض بالفتاوى الشرعية وتركها لأصحاب الشأن؛ وذلك التزاماً باقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن يجري الإذن لهم بالفتوى ممن ترى الهيئة فيهم القدرة على الاضطلاع بها.

وكان الكاتب قد أثار جدلاً واسعاً بعدما شمل مقاله الأخير في جريدة ” الوطن ” 4 أحكام حول ذبح الأضحية، من بينها أن ذبحها ليست سُنة وتُطلب فقط من أهل المواشي ومربيها ومن يعملون بها، كما أن ذبحها عن الميت بدعة ولا يتوجب تكرارها كل عام.