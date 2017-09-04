بالفيديو.. قطع اليد بالسكين للترفيه باحتفالات العيد في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

انتقد الكثيرون إحدى الفقرات الترفيهية خلال أحد فعاليات عيد الأضحى المبارك في محافظة الأحساء.

وظهر في مقطع فيديو متداول لأحد فعاليات العيد خدعة بصرية لشخص يتظاهر بقطع يد آخر بسكين، حيث استهجن الكثير من المتابعين عرض مثل تلك الفقرات التي لا يجب أن تعرض أمام الأطفال.

كما انتقد المتابعون أيضا فقرة أخرى حملت اسم فقرة ” تكسير البيض ” حيث اختار القائمين عليها ثلاثة من الحضور ودعوتهم إلى تكسير البيض برؤوسهم، ليفوز بالمسابقة من يقوم بتكسير أكبر عدد من البيض، حيث اعتبروا أنها سلوك سيء قد يؤثر على الأطفال الحاضرين للفعالية، ويدعوهم لإهدار النعمة والعبث بها.