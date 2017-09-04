" الطاقة الذرية " تطالب بيونج يانج بتطبيق القرارات الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن أسفه على تجربة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية اليوم.

ولفت أمانو في بيان صحفي صدر اليوم إلى تأكيد مجلس الأمن الدولي في قراراته، وآخرها القرار رقم 2371، على أنه يتعين على كوريا الشمالية ألا تجري مزيدًا من التجارب النووية وأن تتخلى عن جميع أسلحتها وبرامجها النووية الحالية بشكل دائم يمكن التحقق منه.

وطالب المدير العام للوكالة كوريا الشمالية على التطبيق الكامل لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.