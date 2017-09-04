بالفيديو.. ضيف " الاتجاه المعاكس " يخرس الجزيرة: تتطاولون علي المملكة لصالح المشروع الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

لايزال نجاح المملكة – قيادة وشعبا – في إدارة وتنظيم الحج يقف حجر عثرة أمام أعدائها ممن يحاولون تسييس ما لا يمت للسياسة بصلة، فيفلس من أراد بها شراً ويخرج من المعركة السياسية صفر اليدين، ليلجأ للأذرع الإعلامية.

أفحم الباحث والصحفي اللبناني جيري ماهر مذيع الجزيرة القطرية فيصل القاسم، حيث عدد ما تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن حتى من المقيمين بمكة المكرمة فضلا عن المسلمين الذين يأتون إليها من كل بقاع الأرض.

وقال ماهر ” المملكة تقدم الطعام والشراب على نفقتها لكل زوار الحرمين على مدار العام كاملاً فضلاً عن موسم الحج وتذلل العقبات أمام ضيوف الرحمن ”

متسائلاً باستنكار ” هل لو صار خلافا سياسيا مع المملكة يحق للبعض اتهامها بالتقصير وهي لم تقصر يوما مع زوار البيت الحرام .. هذه مشكلة أخلاقية ودينية “.

وتابع ” هناك تجني على المملكة يخدم مشروعاً ايرانيا بدأ منذ مجئ الخميني ومستمر إلى اليوم ”

وأوضح ان المشروع يهدف لتحويل الحرم من مكان يعبد فيه رب البيت إلى مكان يعبد فيه آل البيت، لافتاً إلى أن تسييس الحج لم يطرح إلا عندما ظهرت إيران مكررة ما فعله القرامطة عندما حاولوا تسييس الحج وقتلوا أكثر من 30 ألف حاج.

وعاد جيري ليفحم مذيع الجزيرة في رده على ادعاءه بمنع المملكة للقطريين من الحج قائلاً ” أن المملكة أرسلت الطائرات لشعب قطر على نفقة خادم الحرمين الشريفين ”

واختتم حديثه ساخراً ” ما بقي إلا أن ترسل المملكة ” الكعبة الشريفة ” لكل واحد وقوله حج ”