الهلال الأحمر يطلق نظام تتبع سيارات الإسعاف - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

من منطلق رفع جودة العمل الاسعافي وتقليص وقت الاستجابة اطلق معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر الدكتور محمد القاسم نظام تتبع لسيارات الاسعاف.

وتم خلال برنامج ادارة الاسطول إضافة نظام تتبع المركبات وهو عبارة عن جهاز يضاف لسيارات الاسعاف ومن خلاله يمكن لغرفه العمليات وعن طريق النظام من معرفة مواقع سيارات الاسعاف مما يساعد في تحقيق سرعه الاستجابه من حيث ظهور السيارات مباشرة في شاشه خاصه في غرفة العمليات تمكن العاملين فيها من تحديد موقع السياره ومساعدة الفرقه الاسعافيه على سرعه الوصول للحاله الاسعافية .

و كذلك يوجد في البرنامج خصائص لضبط اعمال الصيانه الدوريه للمركبة بشكل اسرع حيث يمكن اضافة التنبيهات الخاصه للصيانه الدورية وضبط تاريخ الصيانة لكل مركبه ليتم من خلاله تحديد العمر الافتراضي للمركبه ومعرفة مدى الاستفادة منها بالخدمة الاسعافية .

وقد تم تفعيل هذا النظام على عموم المركبات الاسعافيه المشاركة في حج هذا العام في العاصمة المقدسه والمشاعر .

كما ان النظام مفعل بالنسبه تفوق 70 % من اسطول الهيئة الاسعافي لعموم مناطق المملكة وجاري العمل على المركبات المتبقية ليكون اسطول الهيئة بالكامل مفعل بهذا النظام .