رئيس مجلس الأمة الكويتي يشيد بجهود المملكة في نجاح موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أشاد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم بالجهود الجبارة والاستثنائية التي بذلتها المملكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، مهنئاً المملكة، قيادة وشعبا، بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام.

وصرح الغانم : ” نحيي ونثمن عاليا العمل الجبار الذي قامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تسيير وتيسير موسم الحج لهذا العام وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل وكافة المسؤولين المدنيين والعسكريين والمتطوعين “.

وتابع رئيس مجلس الأمة : ” في كل عام تثبت المملكة العربية السعودية تفوقها على نفسها في كل ما تقدمه لخدمة الحجيج ” ،

واختتم داعياً المولى جلت قدرته ان يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وعبادتهم وان يوفق المملكة في الاستمرار في خدمة ضيوف الرحمن كل عام.