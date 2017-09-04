فوز سويسرا وبلجيكا وتعادل فرنسا في تصفيات كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعادل منتخبا فرنسا ولوكسمبورج في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الأوروبية الأولى لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وبذلك يرتفع رصيد فرنسا إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة بينما ارتفع رصيد لوكسمبورج إلى 5 نقاط في المركز الخامس.

وتصدرت منتخب سويسرا المجموعة الثانية، برصيد 24 نقطة بعد فوزها على منتخب لاتفيا بثلاثية نظيفة وسجل الأهداف هاريس سفيروفيتش، وريكاردو رودريجيز، فيما قبع منتخب لاتفيا في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.

وفى مباراة أخرى في المجموعة الثانية، فازت البرتغال على المجر بهدف نظيف ليرتفع رصيد البرتغال إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن سويسرا، وتجمد رصيد المجر عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وفازت بلجيكا على اليونان في المجموعة الثامنة 2-1 ليرتفع رصيد بلجيكا إلى 22 نقطة لتضمن صدارة المجموعة والصعود لنهائيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اليونان عند 13 نقطة في المركز الثالث.

كما فازت البوسنة والهرسك على جبل طارق 4-صفر في لقاءات المجموعة الثامنة، لترفع رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما ظل جبل طارق بلا رصيد في المركز الأخير.