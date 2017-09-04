وزير الداخلية يلتقي قادة قوات أمن الحج في منى - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، أن جميع ما بُذل من جهود في خدمة حجاج بيت الله الحرام كان محل متابعة وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واعتزازهما – حفظهما الله – بما أظهره رجال الأمن والقوات المساندة لهم من قدرات مميزة، وتفانٍ، في حماية أمن الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما والمحافظة على أمنهم وسلامتهم بروح وعزيمة عاليتين.

جاء ذلك خلال لقاء سمو وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية في منى مساء اليوم مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1438هـ.

وهنأ سموه الجميع بالنتائج، التي وصفها بأنها غير مستغربة، في تحقيق أهداف خطط أمن الحج بمهنية أسهمت بالتكامل مع خطط كافة الجهات المشاركة في المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وألقى معالي مساعد وزير الداخلية للعمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني كلمة بهذه المناسبة حمد الله فيها على توفيقه لقوات أمن الحج وكافة القطاعات والجهات المشاركة في موسم حج هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

كما رفع معاليه نيابة عن كافة رجال الأمن وزملائهم من منسوبي القوات العسكرية المساندة لهم التهاني والتبريكات لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على نجاح خطط أمن الحج بفضل الله ثم المتابعة المستمرة من سموه وتوجيهاته في جميع مراحل تنفيذ الخطط الأمنية.

وصافح سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الحضور الذين قدموا لسموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك ونجاح أعمال موسم حج هذا العام، حيث بادلهم سموه التهنئة وشكرهم على مشاعرهم النبيلة.

