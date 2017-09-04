جيهان علامة تشعل مواقع التواصل بتعليقها بعد سقوط زوجها على المسرح‎ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل، تعليق جيهان مصممة المجوهرات وزوجة الفنان راغب علامة عبر حسابها الرسمي، حيث دعت له، وذلك إثر تعرضه للسقوط على المسرح في حادث طريف أمس السبت، خلال إحيائه حفل ضمن فعاليات مهرجان بكاسينفي لبنان.

ونشرت جيهان صورة لراغب مكتوب عليها: ” الحمد لله على سلامتك يا حبيب ضحكاتنا ” .

يذكر أن علامة انزلق على المسرح بسبب الرطوبة العالية في بكاسين وذلك خلال تأديته أغنيته الشهيرة ” قلبي عشقها ” ، وهو المعروف بحركته الحماسية على المسرح، فظل يبتسم وأكمل الغناء وكأن شيئاً لم يكن .