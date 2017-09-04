أهالي مركز السهي بجازان يشيعون جنازة الشهيد " الحناني " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شيع أهالي مركز السهي التابع لمحافظة صامطة الشهيد الجندي أول موسى أحمد إبراهيم حناني الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.

وأدى المصلون صلاة الميت بعد صلاة عصر الأحد، بجامع قرية ” الجروب ” ، يتقدمهم قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي ورئيس مركز السهي المكلف يحيى بن حمد نجمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.

ونقل اللواء العتيبي ورئيس مركز السهي عقب الصلاة، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الشهيد، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، مبرزين في الوقت نفسه زهو أبناء الوطن بالجنود البواسل الذين يذودون عن حدوده.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي ومقدساته.

