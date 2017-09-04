الدفاع المدني يخمد حريقا بمستودع تخزين في العاصمة المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا في مستودع يستخدم للتخزين في مسالخ المعيصم، خارج نطاق المشاعر المقدسة في مكة المكرمة.

وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة الدفاع المدني بالحج العقيد عبدالله العرابي الحارثي، عن تلقي غرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في تمام الساعة 8:25 مساء الأحد بلاغا عن حريق في مستودع داخل مسالخ المعيصم، وخارج نطاق المشاعر، واتضح أن الحادث عبارة عن حريق في المستودع يستخدم لتخزين الأثاث، مبيناً أنه لا يوجد أي أصابات أو وفيات وما زال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الحادث.