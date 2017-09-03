فرنسي يعثر على سيارته المسروقة بعد 38 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أبلغت الشرطة الفرنسية، أحد المواطنين العثور على سيارته التي سرقت منه منذ 38 عاماً.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من الوصول إلى سيارة الرجل التي تمت سرقتها في عام 1979، وذلك عندما أبلغ أحد الأشخاص عن رؤيته للعربة في أحد المستنقعات بعدما جفت مياهه.

ولقيت هذه الحادثة اهتمام رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما حصل بالغريب والصادم، وانهالت التعليقات التي اندهش أصحابها من طرافة الموقف بعد كل هذه المدة.