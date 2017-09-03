فرنسي يعثر على سيارته المسروقة بعد 38 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

فرنسي يعثر على سيارته المسروقة بعد 38 عاما
أبلغت الشرطة الفرنسية، أحد المواطنين العثور على سيارته التي سرقت منه منذ 38 عاماً.
وتمكنت الشرطة الفرنسية من الوصول إلى سيارة الرجل التي تمت سرقتها في عام 1979، وذلك عندما أبلغ أحد الأشخاص عن رؤيته للعربة في أحد المستنقعات بعدما جفت مياهه.
ولقيت هذه الحادثة اهتمام رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما حصل بالغريب والصادم، وانهالت التعليقات التي اندهش أصحابها من طرافة الموقف بعد كل هذه المدة.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام ..
يعني ما نفقد الأمل..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2215 ] نشر منذ 2 ساعتين
درة البسامي
ماشاءالله عليك
كنت بنتف جبهة الفرنسي😅
لكن يوم دققت في كلامك
لقيت فيه معنى جدا جميل وانيق
احرجنا تعليقك😊
الله يسعدك وين ما كنتي
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2057 ] نشر منذ 18 دقيقة
مايضيع حق وراه مطالب
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8338 ] نشر منذ 12 دقيقة
دره البسامي
صح عليك اهم شي لاتفقدي الامل
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه