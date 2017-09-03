مفاجأة جديدة في قضية محاكمة سعد لمجرد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد نهاية الشهر الحالي، أمام النیابة العامة الفرنسیة، من أجل النظر في تھمة محاولة الاغتصاب المتهم فیھا.

وأفادت تقاریر إعلامیة، أنه من المرتقب أن یعلن قاضي التحقیق الفرنسي تأجیل الجلسة المقبلة بطلب من دفاع لمجرد المحامي اریك دیبون؛ بعد أن تبین أن دفاع الفتاة المشتكیة لورا بریول یستعد لإعادة القضیة إلى الأضواء.

والجدیر بالذكر أن سعد لمجرد قضى قرابة ستة أشھر بسجن فلوري بباریس، على خلفیة تھمة محاولة الاغتصاب، إذ حصل بعدھا على البراءة المؤقتة مع إجباره على وضع سوار الكتروني طیلة فترة محاكمته.