⁠⁠⁠⁠⁠" sts " : ارتفاع حجم المكالمات الصوتية خلال الحج إلى 54 % عن العام الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STS عن نجاح خطة موسم الحج لهذا العام بكل المقاييس بفضل الله تعالى ثم بفضل الاستعدادات المبكرة والكبيرة داخل الشركة.

وأوضحت أنه ارتفع حجم المكالمات الصوتية طوال أيام الحج في مكة المكرمة عبر الجيل الثالث هذا العام أكثر من 54% عن العام الماضي وارتفع حجم حركة البيانات أكثر من 47% عن العام الماضي، بينما كان نمو الجيل الرابع لوحده أكثر من 67%.

وأفادت أن نمو الحركة الصوتية في المشاعر المقدسة بلغ أكثر من 3.4% عن العام الماضي، و نمو الجيل الثالث منها 27% عن العام الماضي، فيما زاد حجم حركة البيانات في المشاعر المقدسة.

ورفع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام 1438هـ.على 34% نسبة للعام الماضي، بينما بلغ نمو الجيل الرابع أكثر من 59%.