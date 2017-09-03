بالفيديو.. " الغفيلي " معلقًا علي فيديو " الحبيب " : اقتصار الفتوى على العلماء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، حول ما أثير بوسائل الإعلام بمناسبة قيام أحد الأشخاص ” في إشارة لمقطع فيديو نشره الدكتور النفسي طارق الحبيب ” ، بذبح الأضحية بسكين غير حاد وتعذيبها، أنه تم استدعاءه وإبلاغه بعدم الخوض بالفتاوى الشرعية وأن تترك لأصحاب الشأن.

وأكد الغفيلي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” ذلك يأتي التزامًا باقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم بالفتوى، ممن ترى الهيئة فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى ” .

وكان نشطاء مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو نشره الاستشاري النفسي طارق الحبيب على حسابه على ” سناب شات ” ، يوثق قيام ” ابنه ” بذبح الأضحية بسكين غير حاد وتعذيبها، مما أثار غضب المتابعين بسبب مخالفته للشعيرة بعدم إراحته للأضحية وعدم مراعاته انعكاس ذلك على مشاهديه من الجانب النفسي.

وقال ” الحبيب ” على هذا المقطع: ” إن الابن عمره 15 سنة وهو بالغ ومكلف وهذا أمر طبيعي أن يمارس ذبح الأضحية، وهذا فيه تدريب للأبناء على ممارسة الشعائر الإسلامية ” ، معللا بأن من كان بعمر ابنه أو اصغر منه في بعض المناطق بالمملكة يمارسون ذبح البهائم يوميا في مناسبات أسرهم ولم يستنكر ذلك.

واعترف الحبيب بأن الخطأ كان من الجزار؛ بعدم إعطاء ابنه السكين المناسبة ولم يكن الخطأ من ابنه الذي كان مهيأ ومعدا لذلك.

