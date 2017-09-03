بالفيديو.. " الغفيلي " معلقًا علي فيديو " الحبيب " : اقتصار الفتوى على العلماء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” الغفيلي ” معلقًا علي فيديو ” الحبيب ” : اقتصار الفتوى على العلماء
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، حول ما أثير بوسائل الإعلام بمناسبة قيام أحد الأشخاص ” في إشارة لمقطع فيديو نشره الدكتور النفسي طارق الحبيب ” ، بذبح الأضحية بسكين غير حاد وتعذيبها، أنه تم استدعاءه وإبلاغه بعدم الخوض بالفتاوى الشرعية وأن تترك لأصحاب الشأن.
وأكد الغفيلي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” ذلك يأتي التزامًا باقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم بالفتوى، ممن ترى الهيئة فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى ” .
وكان نشطاء مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو نشره الاستشاري النفسي طارق الحبيب على حسابه على ” سناب شات ” ، يوثق قيام ” ابنه ” بذبح الأضحية بسكين غير حاد وتعذيبها، مما أثار غضب المتابعين بسبب مخالفته للشعيرة بعدم إراحته للأضحية وعدم مراعاته انعكاس ذلك على مشاهديه من الجانب النفسي.
وقال ” الحبيب ” على هذا المقطع: ” إن الابن عمره 15 سنة وهو بالغ ومكلف وهذا أمر طبيعي أن يمارس ذبح الأضحية، وهذا فيه تدريب للأبناء على ممارسة الشعائر الإسلامية ” ، معللا بأن من كان بعمر ابنه أو اصغر منه في بعض المناطق بالمملكة يمارسون ذبح البهائم يوميا في مناسبات أسرهم ولم يستنكر ذلك.
واعترف الحبيب بأن الخطأ كان من الجزار؛ بعدم إعطاء ابنه السكين المناسبة ولم يكن الخطأ من ابنه الذي كان مهيأ ومعدا لذلك.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 5 ساعات
( ” واعترف الحبيب بأن الخطأ كان من الجزار” )
وبما انك تعلم أن هناك خطأ قد حدث … فلما تنشر الفيديو ؟؟!!!
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 4 ساعات
بشوف قدام عيونه وبقول الخطأ من الجزار ، كان بالامكان تفادي الخطا .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17587 ] نشر منذ 4 ساعات
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شايب بروحه[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
بيجيي علي الناس سنوات خرط تصدقون فيها راعي الدراهم والعز والمال واسم قبيلته
آكثرو الأستغفار
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8367 ] نشر منذ 3 ساعات
ماعاد به رجال الا من رحم ربي
ليتك امرحت ولاصورت فضحت ولدك
الله لايبلانا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8367 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الخطأ من الجزار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33414 ] نشر منذ 1 ساعة
يادكتور حبيب ,, فيه مثل يقول : اللي ماتعرف ترقص تقول الأرض عوجا ,,
,, اولا سكينك هذا مايذبح جربوع ..
.. المفروض ياالدكتور الكبير الفاهم ، قلت لهم هذا السكين مايصلح ،حتى لوهو شاطر ,,
,, ثانياً يادكتور ، فعلكم هذا مايُسمّى ذبح ،،
،، بل إنه حَزّْ ، وهذا منهي عنه لأنه يُعذِّب الذبيحه ولا يريّحها بقطع القصبه الهوائيه ( الزردوم ) ، و وردانها ,,
باالأخير يادكتور إستغفر لذنبك ، وشوف لك شيخ إسأله بمسألة لحم هاالذبيحه هل هو حلال ام حرام ، لأن طريقتك هذه طريقة تفطيس ، والفطيس باالشرع حرام ,,
,, الذبح يادكتور يكون بسكين طويل النصل شاطر ( وتُسمّى الخدَّامه ) ، يوضع على الحنجره ويضغط بقوه ويسحب مره واحده ليقطع القصبه الهوائيه مع الوردان في سحبه واحده الى ان تحس ان النصل يحك في عظم الرقبه ، ولا مانع من التأكد من انه قطع الوريد ، وذالك لكثافة الصوف في الضأن والشعر في الماعز ,, هذا والله اعلم ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8367 ] نشر منذ 55 دقيقة
ابومحمد
كلامك جميل
بس فيه حاجه ابي اسألك عنها
الزردوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33414 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياهلا باالأخصائي الحبيب ,, عيدك مبارك وكل عام وأنت ومن تحب بخير وصحة وسلام ,, آمين ,,
,, الزردوم او الجرجور = القصبه الهوائيه ..
,, كذا وسلامتك ,,