رئيس الوزراء الهندي يعين أول وزيرة للدفاع منذ أنديرا غاندي - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

عيّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد ، نيرمالا سيثارامان وزيرا للدفاع ، وهي ثاني إمراة تشغل هذا المنصب منذ عهد رئيسة الوزراء السابقة أنديرا غاندي.

وأوضحت صحيفة (إنديا تايمز) الهندية أن سيثارامان تعد واحدة من أربعة وزراء أضيفوا إلى الحكومة الهندية اليوم الأحد.

وقالت سيثارامان بعد أداء اليمين ” لقد جئت من بلدة صغيرة وترعرعت داخل الحزب بكل دعم من القيادة، وعندما أعطيت هذه المسؤولية شعرت أنها نعمة كونية لأنها من درب الخيال ” .

وستتسلم المنصب من وزير المالية آرون جيلتي الذي كان يتولى المنصبين معًا ، لكنه قال في الأسبوع الماضي إنه يريد التركيز على الإقتصاد.