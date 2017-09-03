⁠⁠⁠⁠⁠هيفاء وهبي تتألق في بيروت - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تألقت الفنانة هيفاء وهبي ليلة أمس، في الحفل الذي أحيته بمناسبة عيد الأضحى في بيروت من تنظيم متعهد الحفلات السيد عماد قانصوه صاحب شركة حفلات بروداكشن.

وأطلت هيفاء خلال الحفل بإطلالة ساحرة من مجموعة ” لا بورجوازي ” ، أبرزت أناقتها وجمالها كالمعتاد.

وقدّمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولاً إلى أحدثها ” أهضم خبرية ” ، ” ما تيجي نرقص ” و ” قلها بحبك ” .