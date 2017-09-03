 وزير الأوقاف الكويتي: المملكة تميزت في جميع مواسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

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وزير الأوقاف الكويتي: المملكة تميزت في جميع مواسم الحج

وزير الأوقاف الكويتي: المملكة تميزت في جميع مواسم الحج
خالد الظفيري(صدى):

أثنى وزير الأوقاف الكويتي، محمد الجبري، على الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، من أجل إنجاح الحج لهذا العام، وخروجه بهذا الشكل المشرف، مشيرا إلى أنها واصلت العمل الجاد والمُثمر لتحقيق النجاح والتميز الذي اعتادت تحقيقه في جميع مواسم الحج السابقة.

وأضاف أن المملكة كانت ولا تزال تُقدم الكثير من الخدمات لجميع ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وخلال تنقلهم بين المشاعر ولم تدخر جهدًا أو وسيلًة إلا وفرتها لخدمة الحجاج سواًء كانت على مستوى المشاعر أو الخدمات الأخرى.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعمة تستحق الشكر..
وجهود تستحق الإشادة والذكر…

[ عدد التعليقات: 8038 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله مير يسلمگك ويرفع قدرگك هذا من ذوقگك وحسن ذاتگك أشگرگك🌹✋🏼

[ عدد التعليقات: 8294 ] نشر منذ 30 دقيقة

ديم وانا اقول نفس كلامك

الله مير يسلمگك ويرفع قدرگك هذا من ذوقگك وحسن ذاتگك أشگرگك🌹

[ عدد التعليقات: 17558 ] نشر منذ 19 دقيقة

الحمدلله هذا فضلا من الله وان شاء الله كل سنه احسن وافضل من اللس قبلها. والحكومه ما قصرت وتشكر على جهودها والله يعزها ويقويها

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