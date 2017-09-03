وزير الأوقاف الكويتي: المملكة تميزت في جميع مواسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أثنى وزير الأوقاف الكويتي، محمد الجبري، على الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، من أجل إنجاح الحج لهذا العام، وخروجه بهذا الشكل المشرف، مشيرا إلى أنها واصلت العمل الجاد والمُثمر لتحقيق النجاح والتميز الذي اعتادت تحقيقه في جميع مواسم الحج السابقة.

وأضاف أن المملكة كانت ولا تزال تُقدم الكثير من الخدمات لجميع ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وخلال تنقلهم بين المشاعر ولم تدخر جهدًا أو وسيلًة إلا وفرتها لخدمة الحجاج سواًء كانت على مستوى المشاعر أو الخدمات الأخرى.