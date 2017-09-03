بالفيديو.. جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على 41 جنازة بالمسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على 41 جنازة بالمسجد الحرام
أدت جموع المصلين، فجر اليوم الأحد، بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام، صلاة الميت على 41 جنازة من بينهم 13 بملابس الإحرام، وقد رحلوا في أعظم يوم وهو يوم عرفة، هنيء لهم بحسن الخاتمة.
وتمت الصلاة عليهم على دفعتين وأم المصلين فجر هذا اليوم، الشيخ ماهر المعيقلي، ونسال الله أن يرحمهم ويعلي درجاتهم ويسكنهم فسيح جناته.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اغفر لهم وارحمهم …وتجاوز عنهم…
واربط على قلوب ذويهم ومحبيهم …
وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه…
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويغفر لهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17558 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يرحمهم جميع
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8294 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحمهم جميعا