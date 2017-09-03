إصابة مهرب حشيش ومقتل رفيقه في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أحبطت فرق المجاهدين بمنطقة جازان الجمعة (2 سبتمبر 2017)، عملية تهريب عبر الحدود السعودية اليمنية، صادرت خلالها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وقبضت على مهرب بعد إصابته ومقتل الأخر، إثر إطلاق النار عليهم عند محاولتهم الهرب غرب قرية سردياع التابعة لمحافظة العيدابي بمنطقة جازان.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خالد عبدالله بن قزيز، أن دوريات الفرقة الثالثة للمجاهدين بمحافظة فيفا التابعة للقطاع الجبلي، تمكنت من ضبط ومصادرة كمية من الحشيش المخدر، بعد أن وضعت دورياتها الراجلة عدة كمائن للمهربين باحدى المواقع الوعرة المتوقع اتخاذها، وأسفرت المواجهة بإصابة أحد المهربين ووفاة الاخر جميعهم من الجنسية الافريقية وعثر بحوزتهم على عتلتين بداخلها كمية من مادة حشيش.

وأضاف أنه بتفتيش الموقع، تم العثور على كميات أخرى بمواقع متفرقة بلغ العدد الإجمالي للمضبوط ٥١ بلاطة حشيش تزن ٥١ كيلو تم إسعاف المصاب بواسطة الهلال الاحمر وحضور الأدلة الجنائية لإكمال اللاجراءات النظامية.

وفِي عملية أخرى تمكنت دورية المعلومات الأمنية بالفرع اثناء المسح الميداني من رصد مجموعة من المهربين وضبط ٢٠ بلاطة من مخدر الحشيش في الموقع المسمى مناخل وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وأشار ” بن قزيز ” إلى أن العملية لقيت متابعة واهتمام من مدير عام فرع المجاهدين بمنطقة جازان، عبد الرحمن بن صالح المويشير، الذي أثنى على جهود رجال المجاهدين بالمنطقة، وحرصهم على تكثيف مراقبتهم لحدود مسؤولياتهم، والتصدي لكل جرائم التهريب، وعمليات دخول المتسللين، وإثنائهم عن تحقيق أهدافهم، أو المساس بأمن الوطن واستقراره.