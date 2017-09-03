" العليا للأمن الصناعي " تُثني على دور " السعودية للكهرباء " في توعية الحجيج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكدت الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية أن الجهود الكبيرة، والخطط المسبقة، والتنفيذ الدقيق، لإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية من قبل الشركة السعودية للكهرباء في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال كافة مراحل موسم حج 1438هـ، أسهمت في الارتقاء بالخدمة الكهربائية ومعايير السلامة، مشيداً في الوقت نفسه ببرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) الذي تطبقه الشركة في جميع مواقع العمل بها.

وأثنى العقيد مهندس خالد بن حسن القرشي، مدير إدارة حماية المنشآت البترولية خلال زيارته لمركز عمليات الشركة الرئيسي بمشعر منى، على التطور الكبير للشركة عام بعد أخر في تطبيق المعايير العالمية للأمن والسلامة بمنشآتها في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى دورها المحوري في توعية حجاج بيت الله الحرام، والمسؤولين عن المخيمات والعاملين بها، مؤكداً أن الاجراءات التي تتبعها ” السعودية للكهرباء ” في مجال الأمن والسلامة المهنية بمحطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع والمعدات والآليات تكشف عن حرص والتزام صارم من قبل كوادرها بتلك المعايير، خاصة في ظل ما يملكونه من خبرات متراكمة وتجارب عالمية واعدة في مجال السلامة والصحة المهنية.

من جهته، عبر المهندس محمد مصطفى الشهري، مدير إدارة الأمن الصناعي بالمنطقة الغربية في الشركة السعودية للكهرباء، عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية ودعمها لتجربة الشركة السعودية للكهرباء في تطبق واحداً من أهم البرامج العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، مؤكداً أن إجراءات السلامة التي تطبقها الشركة في كافة قطاعاتها ومواقع العمل بها في موسم الحج لا تلزم فقط منشئات الشركة أو كوادرها، بل جميع المقاولين والشركاء والشركات التي تعمل معها، بإشراف مباشر من قبل المهندس عبد المعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج.

وشدد مدير إدارة الأمن الصناعي بالمنطقة الغربية في الشركة السعودية للكهرباء على أهمية البرامج الوقائية والخطط الاستباقية والتجارب الفرضية الخاصة بالوقاية من الحريق بكافة المواقع الحيوية التي تعمل الشركة بها، حيث تم أخذ كافة الاحتياطات سواء فيما يتعلق بالأنظمة المتكاملة للإنذار ومكافحة الحرائق او برامج السلامة ومنع الخسائر، مضيفاً أن ” احترافية الفرق الفنية وتدريبها المستمر على مدار العام ساهم في سرعة التفاعل مع منظومة السلامة، بالإضافة إلى قدرتها على تلمس مواقع الخلل والتعامل معها واستباق أي مخاطر محتملة خلال كافة مراحل تنفيذ الخطة التشغيلية الكهربائية لموسم الحج ” .

ولفت المهندس الشهري إلى أن الشركة السعودية للكهرباء لم تكتفي بتطبيق معايير الأمن والسلامة في منشآتها فقط، بل خصصت فرق فنية مدربة تعمل تحت شعار ” نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن ” ، مهمتها المرور على مخيمات الحجيج بالمشاعر المقدسة طيلة أيام الحج لمتابعة اجراءات الأمن والسلامة خلال استخدام الحجيج والقائمين على المخيمات للخدمة الكهربائية، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات التوعوية لضيوف الرحمن حول الطرق المثلى للتعامل مع التيار الكهربائي واستخدام الأجهزة الكهربائية.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نفذت مرحلتين توعيتين للسلامة الكهربائية مع بدء موسم الحج، حيث شملت المرحلة الأولى حملة توعوية للمسؤولين والعاملين بالمخيمات، وإجراء الكشف على المعدات والأجهزة والوصلات الكهربائية، واختبار جودتها، وذلك قبل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعري منى وعرفات، بينما شملت المرحلة الثانية جولات توعوية للحجيج أنفسهم في المخيمات مع بداية يوم التروية، وتوزيع كتيبات عن ” السلامة الكهربائية ” عليهم بأربعة لغات.

