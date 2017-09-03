الجيش اليمني يدمر زورقًا للحوثيين على متنه فريق هندسي لزراعة الألغام - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقي خمسة أشخاص من خبراء زراعة الألغام كانوا على متن زورق حربي تابع لميليشيات الحوثي مصرعهم في قصف للجيش الوطني اليمني، خلال محاولتهم زراعة ألغام قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة باليمن.

وقال متحدث في المنطقة العسكرية الخامسة – وفقًا لقناة ” العربية ” الإخبارية اليوم الأحد : إن قوات التشكيل البحري التابعة للجيش الوطني دمرت زورقًا حربيًا لميليشيات الحوثي كان على متنه فريق هندسي يتكون من خمسة أشخاص حاولوا التسلل لزراعة ألغام بحرية في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني على سواحل البحر الأحمر غرب البلاد.

وأضاف المتحدث : أن القوات البحرية رصدت تحركات الزورق وهو يقترب من إحدى الجزر في البحر التي تتواجد فيها قوات بحرية تابعة لقوات الجيش الوطني ، وتمكنت من تدمير الزورق بصاروخ (21 بحر- بحر) مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الفريق الهندسي الذين كانوا على متنه.