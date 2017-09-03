رئيس الوزراء اليمني: لن نسمح لإيران بنشر مشروعها التدميري - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إنه لن نسمح لإيران بنشر ‏ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية.

وقال خلال لقائه اليوم، قادة التحالف العربي المشاركين في قوات التحالف العربي: إن الشعب اليمني سيقف وبمساندة دول التحالف العربي لإحباط هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن عاصفة الحزم جاءت في وقت مفصلي وأحبطت طموح إيران في التوسع وتهديد أمن واستقرار وطننا العربي وخاصة دول الجوار والملاحة الإقليمية ‏والدولية.

وأثنى بن دغر على دور المملكة في دعم اليمن ووحدته واستقراره، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحرير ما تبقى من ‏المحافظات في اليمن التي مازالت تقبع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.