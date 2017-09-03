وزير البلديات يفتتح الطريق الدائري الرابع بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم، الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، للمشاعر المقدسة للوقوف على سير المشاريع التي نفذتها الوزارة في مكة المكرمة، والاطمئنان على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين ولحجاج بيت الله الحرام.

واطلع المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، خلال زيارته على خطة أمانة العاصمة المقدسة للاستفادة القصوى من الطريق لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الكثافة التي تشهدها مكة المكرمة خلال موسم الحج.

ويبلغ طول الطريق الدائري الرابع 65 كيلو مترًا نفذ منه حتى الآن 42 كيلو مترًا وبلغ كمية القطع الصخري 12 مليون متر مكعب، حيث يشمل الطريق 11 مشروعاً أنجز منها 4 مشروعات والمتبقي تحت التنفيذ 7 مشروعات ويحتوي على 10 تقاطعات رئيسة، فيما نفذ 16 جسراً على الطريق ذاته.

ويربط مشروع الطريق الدائري الرابع جميع مداخل مكة المكرمة الرئيسية عن طريق تقاطعات حرة الحركة، ويعمل على تخفيف ضغط الحركة المرورية على الطريق الدائري الثالث والطرقات داخل العاصمة المقدسة.