بالصور.. رولز رويس فانتوم بمحرك تويوتا قوته 900 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

كان محرك الجيل السابق لفانتوم رولز رويس سعة الـ 6.75 لتر 12 سلندر، واحد من أكثر المحركات صقلًا وهدوءُا على الإطلاق، الأمر الذي جعله مثاليًا لسيارة فارهه كفانتوم.

ولكن عندما تلِف محرك فانتوم الخاصة بهذا المالك الياباني، لم يقم بإستبداله بأخر شبيه من رولز رويس، بل بواحد من أكثر المحركات شعبية وقوة، وهو محرك 2JZ الخاص بتويوتا سوبرا. ذلك بعد أن تم تعديله بشكل كامل ليتناسب مع موقعه في سيارته الجديدة. ليكون قادرًا على توليد قوة وصلت إلى 900 حصان !

وبالإضافة إلى المحرك فقد تم إضافة بعد التحسينات للمقصورة الداخلية أيضًا. لتتفوق هذه الفانتوم المحظوظة بقوتها الجديدة المُذهلة على أي مركبة قد تخرج من أبواب صانعة السيارات البريطانية الفارهة.

