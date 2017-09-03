الرضاعة الطبيعية تقلل حدة نوبات الربو بين الأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة طبية النقاب عن حدوث تراجع بنسبة 45% في حدة نوبات الربو بين الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية.

قام الباحثون بجامعة واشنطن، بتحليل حالة 960 طفلاً تراوحت أعمارهم ما بين 4 -12 عاماً، ممن يأخذون الأدوية التقليدية المعالجة للربو.

وقال الدكتور ميتلاند فان دير، كبير الباحثين والمشرف على الدراسة، أن الرضاعة الطبيعية لديها عامل وقائي لتفاقم الربو، ويمكن تفسير العلاقة عن طريق تأثير الرضاعة الطبيعية على الجهاز المناعي، موضحاً ” أن التغيرات في تكوين ونشاط الميكروب بالأمعاء في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يؤثر على الجهاز المناعي ما يؤدي بشكل غير مباشر إلى تغييرات في الربو في وقت لاحق من الحياة ” .

وخلص الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث المستقبلية لتأكيد هذا الارتباط وتوضيح الآليات الكامنة.