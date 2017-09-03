الرضاعة الطبيعية تقلل حدة نوبات الربو بين الأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

الرضاعة الطبيعية تقلل حدة نوبات الربو بين الأطفال
كشفت دراسة طبية النقاب عن حدوث تراجع بنسبة 45% في حدة نوبات الربو بين الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية.
قام الباحثون بجامعة واشنطن، بتحليل حالة 960 طفلاً تراوحت أعمارهم ما بين 4 -12 عاماً، ممن يأخذون الأدوية التقليدية المعالجة للربو.
وقال الدكتور ميتلاند فان دير، كبير الباحثين والمشرف على الدراسة، أن الرضاعة الطبيعية لديها عامل وقائي لتفاقم الربو، ويمكن تفسير العلاقة عن طريق تأثير الرضاعة الطبيعية على الجهاز المناعي، موضحاً ” أن التغيرات في تكوين ونشاط الميكروب بالأمعاء في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يؤثر على الجهاز المناعي ما يؤدي بشكل غير مباشر إلى تغييرات في الربو في وقت لاحق من الحياة ” .
وخلص الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث المستقبلية لتأكيد هذا الارتباط وتوضيح الآليات الكامنة.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10821 ] نشر منذ 6 ساعات
افضل تدخل لعلاج الربو في الاطفال هو
علاج الاعراض فقط مع قليل من الكورتيزون
هنا سيتحسن المريض بشكل فوري وسريع
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.عادة الربو ينتهي بعد ان يتجاوز الطفل ١٢عام ولايعاودة
لان هنا الشعب الهوائيه تنمو وتتوسع ممايقل حدوث الاصابه
وبعضهم ينتهي بمجرد اكمال ٣اعوام
ع حسب حالة كل طفل لانستطيع التعميم والجزم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33408 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعين على الصغيرين ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2216 ] نشر منذ 4 ساعات
بعض الجيل الحالي للبنات
يحبون ثبات قوامهم اهم من صحة اطفالهم
ويعتمدن على الحليب الصناعي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17583 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما يحتاج دراسه ما يحتاج كل شي مو جود في الدين الاسلامي
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3305 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب الرِضاعَه الطَبيعية تقلل حِدَة نوبات الربو بين الأطفال بس ؟؟
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وأبوهم ماله من ألحُب جانب .؟؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2059 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يحمانا ويشافي مرضى المسلمين