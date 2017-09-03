أمير مكة مقاطعا مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية: الحج ليس سياحة دينية - صحيفة صدى الالكترونية

أمير مكة مقاطعا مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية: الحج ليس سياحة دينية
قاطع أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية، أثناء سؤالها خلال المؤتمر الصحفي الختامي لحج هذا العام 1438، عما أسمته السياحة الدينية.
وطرحت المراسلة سؤالها عما أسمته ” السياحة الدينية ” وتوسيعها في ظل خطط المملكة المستقبلية، ليقاطعها الفيصل بحسم: ” ليس هناك سياحة دينية. الحج عبادة ” .
وأضاف الفيصل: ” مكة للعبادة والمشاعر المقدسة للعبادة وليست للسياحة، كل من يأتي هنا يأتي ليؤدي فروض إسلامية ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعائه الخاص لنفسه ” .
وأوضح: ” أما السياحة فهي خارج مدينة مكة وخارج المشاعر المقدسة ” ، مستطردا في إجابته على مداخلته: ” السياحة خارج موسم الحج، أما موسم الحج فليس للسياحة ” .
زائر[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 42 دقيقة
سبحان الله انتم من حولتوه الي سياحه خمسة نجوم و حج طبقات و وضعتم مناطق و ساحات ممنوع الاقتراب منها بل منع المصلين من دخول الحل و الحرم في اوقات معينه و كأنكم اوصياء علي المسلمين و المشاعر المقدسه .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 812 ] نشر منذ 27 دقيقة
اخ زائر ايه أوصياء عليك رضيت ام لم ترضى تبغاهم يخلون الحج همله هذا اسمه تنظيم وبانت نتائجه الله يجزاهم عنا خير الجزاء