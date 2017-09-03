أمير مكة مقاطعا مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية: الحج ليس سياحة دينية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قاطع أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية، أثناء سؤالها خلال المؤتمر الصحفي الختامي لحج هذا العام 1438، عما أسمته السياحة الدينية.

وطرحت المراسلة سؤالها عما أسمته ” السياحة الدينية ” وتوسيعها في ظل خطط المملكة المستقبلية، ليقاطعها الفيصل بحسم: ” ليس هناك سياحة دينية. الحج عبادة ” .

وأضاف الفيصل: ” مكة للعبادة والمشاعر المقدسة للعبادة وليست للسياحة، كل من يأتي هنا يأتي ليؤدي فروض إسلامية ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعائه الخاص لنفسه ” .

وأوضح: ” أما السياحة فهي خارج مدينة مكة وخارج المشاعر المقدسة ” ، مستطردا في إجابته على مداخلته: ” السياحة خارج موسم الحج، أما موسم الحج فليس للسياحة ” .

