أميرة يابانية تتزوج شابا من العامة - صحيفة صدى الالكترونية

أميرة يابانية تتزوج شابا من العامة
قالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري، اليوم الأحد، إن الأميرة ماكو الحفيدة الأكبر للإمبراطور الياباني أكيهيتو ستتزوج زميل دراسة سابقا مما يزيد من انكماش الأسرة الملكية حيث لابد أن تصبح من العامة بعد الزواج.
وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة نبأ الخطبة.
وماكو واحدة من بين أربعة أحفاد للإمبراطور. والثلاثة الآخرون هم أختها الصغرى كاكو وشقيقها هيساهيتو وأيكو ابنة ولي العهد ناروهيتو.
وأثار انكماش عدد أفراد العائلة الملكية، الذي يعكس المجتمع الياباني الأوسع الآخذ في الشيخوخة، مخاوف من أن الأمير قد يكون الأخير.
وهيساهيتو الذي يبلغ من العمر عشر سنين واحد من بين أربعة ورثة ويأتي ترتيبه في ولاية العرش بعد ابني اكيهيتو وهم في منتصف العمر وزوجتيهما في أوائل الخمسينات وماساهيتو الثمانيني شقيق أكيهيتو.
وتأتي خطبة ماكو من كي كومورو الذي يعمل في مكتب محاماة في طوكيو بعدما صادق المشرعون في يونيو حزيران على مشروع قانون يسمح لأكيهيتو بالتنحي. وفي حالة تنحيه يكون هذا التنحي هو الأول من نوعه في العائلة الإمبراطورية اليابانية منذ 1817.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10803 ] نشر منذ 1 ساعة
اهلا اهلا ماكو 😍😍
سررت بمعرفتك عزيزتي
تشرفنا 🙏🙏
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33394 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين خير ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10803 ] نشر منذ 48 دقيقة
يقولون ان اليابانيين اكثر الشعوب عزوفا عن الزواج 😊
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.وبصراحه كنت قلقه عليهم لاينقرضون
بس الحمدلله 👈الانسه ماكو طمنتني عليهم😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10803 ] نشر منذ 44 دقيقة
زهرة الاقحوان شعار اليابانين 👈ويعني لهم الكثير
حيث الختم الامبراطوري هو عبارة عن 👈 زهرة الاقحوان
ولهم الكثير من الاغاني تتغنى بها 😊
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.اخر زياره للملك سلمان اهدوه👈شعار زهرة الاقحوان تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم لزيارته😍