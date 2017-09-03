الرضاعة الطبيعية تساعد الأطفال على تناول كل الخضراوات - صحيفة صدى الالكترونية

الرضاعة الطبيعية تساعد الأطفال على تناول كل الخضراوات
أظهرت الدراسات، أن الرضاعة الطبيعية تعمل على الحماية ضد العدوى، وتحسين الأداء المدرسي وحتى تعزيز الذكاء، والآن ، وجد العلماء أن حليب الأم يساعد الأطفال على تناول الخضراوات.
واكتشف الباحثون أن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية، تناولوا الكثير من الخضراوات، ما يمكن أن يساعد الملايين من الأمهات اللواتي يرغبن في أن يأكل أطفالهن بصحة جيدة، ولكن يخشون من معركة تجعلهن يقبلن أطعمة معينة.
وحث باحثون أمريكيون الأمهات الجدد شرب عصير البنجر أو الكرفس أو عصير الجزر، وتتبع عادات أكلهن الرضع كلما كبرن.
وأظهرت النتائج – المنشورة بمجلة التغذية السريرية – أن الأطفال الذين شربوا حليب الثدي المنكه بالخضار كانوا أقل عرضة لرفض الخضار عندما تم تقديمهم كغذاء صلب.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10803 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا السفره لازم فيها سلطات اللي هي فتوش وتبوله
اجل فيه احد يقدر يأكل شي بغياب السلطه 🤔
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10803 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لااحب البطاطا ولا الكوسا 😷✋
مع اني ممن رضع رضاعه طبيعيه
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.دراستكم تفتقر للمصداقيه 🤔
تبوكي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 48 دقيقة
أموله تحبي الجزر
القرشي[ عدد التعليقات: 1779 ] نشر منذ 23 دقيقة
دراسة ( طل ) عيالي الله يحفظهم يارب ويحفظ جميع ابناء المسلمين جميعهم راضعين رضاعة طبيعية ولله الحمد
لكن لما كبروا بدأت رغباتهم لقبول بعض الأطعمة تتغير خاصة الخضروات فأبغى أعرف الدراسة هاذي مبنية
على إيه ؟ بصراحة بدأت أقرأ في الأونة الأخيرة عن نتائج دراسات غريبة عجيبة ما أعرف كل تلك الدراسات
استندت في دراستها على إيه ؟
نتائج الدراسات في شرق والحقائق إللي على أرض الواقع في غرب … الله المستعان .