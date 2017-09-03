الرضاعة الطبيعية تساعد الأطفال على تناول كل الخضراوات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أظهرت الدراسات، أن الرضاعة الطبيعية تعمل على الحماية ضد العدوى، وتحسين الأداء المدرسي وحتى تعزيز الذكاء، والآن ، وجد العلماء أن حليب الأم يساعد الأطفال على تناول الخضراوات.

واكتشف الباحثون أن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية، تناولوا الكثير من الخضراوات، ما يمكن أن يساعد الملايين من الأمهات اللواتي يرغبن في أن يأكل أطفالهن بصحة جيدة، ولكن يخشون من معركة تجعلهن يقبلن أطعمة معينة.

وحث باحثون أمريكيون الأمهات الجدد شرب عصير البنجر أو الكرفس أو عصير الجزر، وتتبع عادات أكلهن الرضع كلما كبرن.

وأظهرت النتائج – المنشورة بمجلة التغذية السريرية – أن الأطفال الذين شربوا حليب الثدي المنكه بالخضار كانوا أقل عرضة لرفض الخضار عندما تم تقديمهم كغذاء صلب.