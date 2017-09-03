الرئيس السوداني يصل إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل فخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان للمدينة المنورة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهم-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد، ومدير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ماجد عبدالله أبو داود، وعدد من المسئولين.