خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة نجاح موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأعرب سموه عن التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، منوهًا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة القطاعات والجهات المعنية التي سخرت جل طاقاتها وجهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام وما يشهده الحجيج عامًا بعد عام من تطور مطرد في مشروع توسعة الحرم المكي وما يصاحبه من استحداث مراكز جديدة لخدمة الحجاج مما يسر وسهل أداء المناسك على ضيوف الرحمن.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقيتين مماثلتين من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت، ولي العهد، وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.