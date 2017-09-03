مدرب أرسنال يرفض الاستسلام ويصر على ضم ليمار - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تمسك الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، بالتعاقد مع اللاعب توماس ليمار، نجم موناكو، في يناير المقبل.

وقال فينجر في تصريحات صحفية: ” سنعود مرة أخرى لمحاولة التعاقد مع توماس ليمار، فهو لاعب مهم للفريق ونحن بحاجة له ” .

وتابع: ” نعم قدمت 100 مليون يورو لإقناع ليمار بالانضمام لأرسنال، ولكنه رفض وفضل البقاء في موناكو ” .

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن أرسنال قدم عرضا بقيمة 92 مليون إسترليني للتعاقد مع ليمار، إلا أن اللاعب أعلن ولاءه لموناكو ورغبته في الاستمرار مع الفريق.