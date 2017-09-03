مدرب أرسنال يرفض الاستسلام ويصر على ضم ليمار - صحيفة صدى الالكترونية

مدرب أرسنال يرفض الاستسلام ويصر على ضم ليمار
تمسك الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، بالتعاقد مع اللاعب توماس ليمار، نجم موناكو، في يناير المقبل.
وقال فينجر في تصريحات صحفية: ” سنعود مرة أخرى لمحاولة التعاقد مع توماس ليمار، فهو لاعب مهم للفريق ونحن بحاجة له ” .
وتابع: ” نعم قدمت 100 مليون يورو لإقناع ليمار بالانضمام لأرسنال، ولكنه رفض وفضل البقاء في موناكو ” .
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن أرسنال قدم عرضا بقيمة 92 مليون إسترليني للتعاقد مع ليمار، إلا أن اللاعب أعلن ولاءه لموناكو ورغبته في الاستمرار مع الفريق.
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