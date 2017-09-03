اتحاد القدم يعلن طريقة توزيع تذاكر مباراة المنتخب واليابان - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، عن طريقة توزيع تذاكر مباراة المنتخب أمام اليابان، المقرر إقامتها، الثلاثاء المقبل، مبينا أنه سيتم توزيع تذاكر المباراة على البوابات الإلكترونية بعد مرحلة التفتيش.

وأوضح اتحاد كرة القدم أن دخول الجماهير إلى ملعب المباراة سيكون في تمام الساعة الرابعة عصرا، من خلال البوابات الخارجية (3،4، 5، 6).

يشار إلى أن هذا يأتي عقب توجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشراء كل تذاكر المباراة ودخول الجماهير مجانا إلى ملعب ” الجوهرة ” .