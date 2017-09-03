أمانة مكة: رفع 50 طن نفايات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة مكة المكرمة، عن رفع أكثر من 50 ألف طن من النفايات من المشاعر المقدسة ومكة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ، حيث كان نصيب المشاعر المقدسة منها ما يقارب 15 ألف طن حتى يوم أمس.

ووزعت أمانة العاصمة المقدسة فرقها الميدانية والعمالة والمعدات على كامل منطقة المشاعر المقدسة، وأدخلت العديد من المعدات والآليات سهلة الاستخدام، مثل العربات الصغيرة التي يستخدمها عمال النظافة بسهولة نظرًا لازدحام المنطقة وضيق المساحات وسط حجاج بيت الله الحرام.

كما هيأت الأمانة 27 مركز خدمات بالمشاعر المقدسة للإشراف على فرق النظافة الميدانية، منها 3 في عرفات و3 في مزدلفة و21 في منى، وتم توزيعها جغرافيا لتسهيل تغطية كامل المشعر، وخصصت لكل مركز عددًا من العمالة والمعدات، وهي تعمل كبلديات فرعية تغطي أرجاء المشاعر المقدسة، وتؤدي مهام ومسؤوليات البلدية، بما فيها النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة التشغيلية الهادفة لتوفير البيئة الصحية الآمنة لحجاج بيت الله الحرام في مناطق الحج من خلال نشر فرق النظافة الميدانية، حيث أُعدت خطط تفصيلية مسبقًا بحسب وجود الحجاج وتنقلاتهم.