أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٣٨هـ.

وقال سموه ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام كان بفضل الله تعالى ثم بما قدمته الحكومة الرشيدة أيدها الله من جُهود وخدمات نوعية ومشاريع عملاقة كانت سبباً بعد توفيق الله في التيسير على حجاج ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بيسر وراحة ووسط أجواء من الطمأنينة والسكينة ونوه سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان الحج وكافة رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية المشاركة وقوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن ، وبمتابعة وإشراف مباشر من سيدي خادم الحرمين الشريفين وعضده الأيمن سمو ولي العهد يحفظهم الله لتواصل حكومة هذه البلاد الابية بذلك دورها البارز في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام واثبتت من خلال تلك الجهود قدرتها على إدارة حشود الحجاج بأرقامهم المليونية وبإطلاق مجموعة من الخدمات المتكاملة التي ضمنت لهم اداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وفق منظومة عمل في الأداء والتناغم الكبير بين كافة الأجهزة المشاركة والتى ترجمة توجيهات قائد مسيرتنا التي وضعت خدمة وراحة الحاج ضمن أولوياتها.

داعيا سموه الله العلي القدير ان يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وان ينصر جنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار .