جامعة الملك خالد تعلن مواعيد معالجة الجداول للطلاب للعام الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن إتاحة مواعيد معالجة الجداول للطلاب والطالبات، والطلاب الزائرين الراغبين بالدراسة في فروع الجامعة وخارجها، إضافة إلى مواعيد التسجيل للراغبين في الالتحاق بجامعة الملك خالد، من الجامعات الأخرى.

وحددت الجامعة غدا الـ 13 من ذي الحجة، بداية للتعديل الإلكتروني للطلاب الخريجين، حتى نهاية يوم الـ 15 من الشهر نفسه، من خلال بوابة (أكاديميا) الخاصة بعمادة القبول والتسجيل، مع مراعاة إمكانية الشُعب المتاحة، كما تتيح العمادة التعديل الإلكتروني لبقية الطلاب والطالبات بحسب إمكانية الشعب المتاحة خلال الفترة من (16-22) من شهر ذي الحجة الجاري .

وأوضحت العمادة أنها ستستقبل التعديل من خلال رفع طلب عن طريق خدمة التواصل مع الكلية خلال الفترة من (23-24)، بحيث يسمح للطالب أو الطالبة برفع طلبين فقط، مبينة أنه سيستمر استقبال معالجة الجداول للزائر الداخلي والخارجي، من طلاب الجامعة، حتى الـ23 من ذي الحجة، ويشترط لزائر جامعة الملك خالد توافر الشعب المتاحة، أما الزائر الخارجي فيتم اعتماد إجراءاته عن طريق عميد الكلية أو رئيس القسم بها.

يُذكر أن عمادة القبول والتسجيل أطلقت تطبيق (أكاديميا) على أجهزة آبل وأندرويد، بهدف تسهيل وصول عضو هيئة التدريس، والطلاب إلى الخدمات الأكاديمية الإلكترونية في تطبيق إلكتروني واحد، ويتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، مما يسهل على الطلاب إجراء العديد من الخيارات الأكاديمية؛ مثل الحذف، والإضافة، والاعتذار عن مقرر أو عن فصل دراسي أو التأجيل.