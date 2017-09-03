المرصد السوري: مقتل 155 من قوات النظام وعناصر " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، مقتل 120 مسلحا من تنظيم داعش و35 من قوات النظام السوري في معارك قرية عقيربات بريف حماة الشمالي.

ونقلت قناة ” سكاي نيوز ” عن المرصد القول : إن قوات النظام السوري تقدمت خلال المعارك نحو البلدة وحاصرتها بعد أن سيطرت على قرى عدة في المنطقة.

وكان المرصد قد أعلن في وقت سابق أن انفجارات هزت ريف حماة الشرقي ناجمة عن تفجير تنظيم ” داعش ” لثلاث عربات مفخخة وذلك على خلفية احتدام القتال بين قوات النظام المدعومة بالقوات الروسية وعناصر تنظيم ” داعش ” بالمنطقة.