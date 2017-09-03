الراجحي: المملكة تعمل ليل نهار لرعاية ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

بارَكَ رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودي ” بدر بن محمد الراجحي ” نجاح موسم حج هذا العام 1438هـ على مختلف المستويات؛ مؤكداً أن النجاح جاء بتوفيق من الله عز وجل ثم بالجهود المباركة للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده الله وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله في رعاية الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن .

وثمّن الراجحي الاستفادة من مشروعات خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام، والتي تأتي من منطلق الرعاية والعناية من مقامه الكريم لحجاج بيت الله الحرام، وحرصه -حفظه الله- على راحة ضيوف الرحمن وأمنهم وسلامتهم.

كما أعرب في تغريدات عبر حسابه ” تويتر ” عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها رجال الأمن والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن .