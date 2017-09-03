تطوير تصميم BMW X4 موديل 2018 الجديدة بشكل كامل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انتشرت صورة تجسسية على الانترنت تظهر الجيل الجديد من BMW X4 موديل 2018 بدون أي تمويه وكما يظهر من الصورة فقد تم تطوير تصميم السيارة بشكل كامل, وأول ما يمكن للعين رؤيته أن سقف السيارة تم اعادة تصميمه بشكل كامل ويظهر أقل ارتفاعاً ويميل لشكل الفاستباك بصورة أكبر.

والتغيير الثاني يتركز في المصابيح الخلفية المختلفة التي تبدو رفيعة وهي مثل مصابيح مرسيدس GLC وبورشه ماكان في الأبعاد ولهما دور في تغيير شكل السيارة وبجانب التصميم الجديد للجزء الخلفي فلاسيارة تأتي بشبكة تهوية أمامية بتصميم مطور ومصابيح أمامية مختلفة وصادم أمامي جديد جذاب.

وستشارك السيارة موديل 2018 موديل X3 في هيكل الانتاج وقاعدة البناء CLAR وتأتي بمحركات بنزين وديزل بينما السيارة التي نراها في الصور هنا هي نسخة M 40d وبعض النسخ ستأتي بنظام دفع أمامي وأخرى بنظام دفع كلي بينما ينتظر أن تبلغ قوة نسخة X4 M قرابة 400 حصان وهي قيد التطوير حالياً.