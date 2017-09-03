بلدية الشوقية تكثف أعمال النظافة بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شرعت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة في تنفيذ حملة مكثفة للنظافة شملت جميع المواقع في نطاق البلدية والشوارع العامة والفرعية والأحياء السكنية ومواقف حجز السيارات .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أنه تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية مزودة بمعدات لتمشيط الأحياء السكنية والقيام بأعمال النظافة المختلفة وإجراء أعمال رفع المخلفات من حجز سيارات الكعكية الذي يستخدم لإيقاف بعض حافلات الحجاج وأعمال تنظيف مخلفات الذبح ورفع المواد الصلبة وإزالة الأنقاض وتوزيع الحاويات للارتقاء بالإصحاح البيئي في المنطقة.

وبين أنه تم تكليف 650 عاملاً موزعين على ورديات مزودين بالمعدات على كامل فترات العمل ،وأعدت خطة عمل لكامل المنطقة بحسب الكثافة السكانية.