سانشيز يعرض نفسه على ريال مدريد وزيدان يرفض - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رفض فريق ريال مدريد الإسباني فكرة التعاقد مع الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد رفض فكرة التعاقد مع الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

اللاعب التشيلي طلب اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان لكن المدرب الفرنسي أكد أنه لا يحتاج لخدماته.

زيدان أكد ثقته في كريم بنزيمة وبورخا مايورال وكريستيانو رونالدو في خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ويقترب سانشيز 29 عاما بقوة من الرحيل لصفوف مانشستر سيتي في يناير المقبل.

وينتهي عقد اللاعب الدولي التشيلي مع ناديه بنهاية الموسم الحالي ويرفض تمديد تعاقده مع آرسنال.