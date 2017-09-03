مدير المنتخب الياباني يسأل عن ثلاثي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

بمجرد أن وصل الفرنسي من أصل بوسني المدير الفني للمنتخب الياباني الأول لكرة القدم ” وحيد خليلوزيتش ” مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة والتقى بعضو الاتحاد السعودي حمد الصنيع، حتى سأله على الفور عن نادي الاتحاد، كونه كان يقود دفة الأمور الفنية بـ ” العميد .”

وأشارت المصادر أن وحيد كان يتحدث مع الصنيع عن حال أبرز ثلاثي من لاعبي نادي الاتحاد وهم ” محمد نور، حمزة إدريس، وأسامة المولد ” ، والسبب يعود إلى أن الثلاثي كان يعول عليهم في صفوف الاتحاد.

وأوضح المصدر أن خليلوزيتش يتابع فريق الاتحاد بين فترة وأخرى نظرا لضيق الوقت لديه، إضافة إلى أنه منشغل مع ” الكومبيوتر ” الياباني حول مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم.