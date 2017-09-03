⁠⁠⁠⁠⁠إشارات تؤكد لكِ نهاية شهر العسل - صحيفة صدى الالكترونية

إشارات تؤكد لكِ نهاية شهر العسل
كشفت إحدى الدراسات الحديثة أنه هناك بعض الاشارات التي تجعل الشريكين يدركان أنهما لم يعودا عروسين، وأن فترة شهر العسل قد انقضت.
ومن تلك الإشارات التي ينبغي على المراة أن تلتقطها:
إن ضاق أيٌّ منهما ذرعاً بالآخر ولم يعد يظهر التحمل كما في أوائل أيام الزواج، وإن تذمرت الزوجة ولم تعد تطيق تحمل صوت شخير الزوج.
وعندما تتذمر الزوجة من عدم تقديم زوجها المساعدة في العمل المنزلي. وفي العادة لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يغطان في النوم أثناء مشاهدة الفيلم، وأحياناً يجلسان لساعات معاً بدون تبادل حتى ولو كلمة واحدة، خلافاً لأيام الزواج الأولى وشهر العسل.
أما أقسى ملاحظة، فهي أن تعترف الزوجة لزوجها بأنها لم تحب الفطائر أبداً بل كانت تجامله عندما كان يظهر الحماس لإعدادها في أول أيامهما معاً. أو عندما تبدأ بقبول بعض الأمور والتصرفات فقط لاستحالة تغييرها.
وفي العادة يتطور الأمر إلى عدم الاهتمام بملابسهما كما كانا يفعلان في أيام الزواج الأولى لإثارة الاهتمام والإعجاب.
وعلى المرأة أن تعرف أن شهر العسل انتهى عندما تقلع عن البحث عن وصفات الوجبات التي يحبها، وتواصل الشكوى بأنها تكره الطبخ، وحينما يخبرها أن طبخها سيء للغاية لا تبدي أي شعور بالإحباط والضيق فتراها تتقبل التعليق بدون مناقشة بل تبتسم وتطلب الطعام الجاهز من المطعم لتظهر عدم المبالاة.
إلا أن الدراسة بعد أن عرضت هذه الإشارات طمأنت الزوجين بأن ما ذُكر ليس بالأمر السيء بل هو جزء لا يتجزأ من الزواج، ولا يعني أن الحب بينهما قد انتهى. فالحب في الحقيقة هو اتخاذ القرار بالعيش مع بعضهما بمحض اختيارهما على الرغم من أية عيوب قد تتكشف بعد الزواج.
وتنتهي الدراسة إلى أن شهر العسل ما هو إلا فترة إدراك أنهما يعطيان أكثر مما يأخذان. ولذلك يتحتم التغيير لتحقيق التوازن المتكافئ في العلاقة. وعلى المرأة أن تدرك قبل غيرها أن كلا الطرفين لهما عيوبهما لكن مع العمل على تفهم أوجه التقصير والضعف وإيجاد العذر يصبح بالإمكان التفاهم واسترجاع التناغم والمحافظة على العلاقة الأسرية القوية.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10803 ] نشر منذ 5 ساعات
الحب من الله
والله لاصفات ولاحركات تزيده او تنقصه
والحب لايرتبط لابشهر عسل ولابصل ولانيله 😊
دراسه 👎👎
سوري يعني 😁
Zezu[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 4 ساعات
انا حبيتها بعد 8 سنوات..حقيقة.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10803 ] نشر منذ 4 ساعات
الشاعره الجفول ✍ماذا كتبت عن الحب مخاطبتا امها:::
يمّه عليه ان زعل ….وان رضى يمّه
يمّه ذبحني [غلاه]….وشل وجداني
يمّه غرامه طريقي …ولازم اتمه
شيئ من الله ؟؟!!!….على غفله [تغشاني]
اشهق على ضحكته…واشفق على ضمه
واموت منه ان جفى …وان جاني احياني
ان كان درب الشقى يمر من يمه ….والله لااكمل شقاه ان الله احياني
اقول يا سيدي …ويقول ياعمه
كلن ذبحه الوله…في عشقه الثاني
مقدر اخبي [عليه]…اكتب و[يقراني ]
قمت اشتكي للغلا….واصيح واخمه
ياشين بلوى الهوى ….الله لايبلاني
ابي طريقك يصير لوجهتي ….يِِمّه
ومنين يممت وجهك غصب تلقاني
يزمني بالهوى …زمّه ورى زمّه
قطّع وريده وخاطه وسط[شرياني]
واااااهني من قرب منه …ومن شمه
!!!!ماكن ربي خلقه الا على[شاني]
[يهمني ]حيل وادري فيني [اهمه]
حتى اسألي …روجي الوردي ……وفستاني
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10803 ] نشر منذ 4 ساعات
خلوا حبكم مثل حب[ الجفول ]😘😘
وعيشوا تلك الصور الجماليه في ابياتها ع ارض الواقع
وهنا ستكون حياتكم كلها عسل وليس شهر 😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4198 ] نشر منذ 46 دقيقة
قصدكم يبدلوه ببصل😂😊امزح طبيعي الحياه بين الشريكين تمر بمنعطفات😊وتختلف عن اول ايامها ولازم تكون بحسبان كن المتزوجين والمقبلين عليه😊لكن المصيبه ان هناك اختلاف بالعقول وربما عقول البعض اصغر من ان تكون زوجه او زوج واب وام😊وففيه من يتداركها ويتقبلها ويعرف ان ها المنعطفات لا بد تصير وامرها طبيعي ويقدرون يتخطونها بكل عقلانيه بعيد عن المهاترات يوميا والمشاكل والخلع والانفصال بينهم ويعيشو بحب وسلام😊😊لكن مانقول الا الله يصلح الحال ويوفق الجميع😊
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 8 دقائق
اقتباس(😂((أقسى ملاحظة، فهي أن تعترف الزوجة لزوجها بأنها لم تحب الفطائر))😂)
😂😂😂😂😂😂
كل فطير وطير😂😂