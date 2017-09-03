صفات تجعلك أذكى النساء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية النفس العلاجية ” هدى مطرودي ” ، من المؤكد أن لدى كل امرأة جانباً مشرقاً في حياتتها لم يتعرف عليه أحد من قبل، فمن الممكن أنك تتمتعين بصفات لا يمكنك الإعلان عنها، كالذكاء مثلاً، فهناك صفات إن كنت تمتلكينها بالفعل من دون أدنى تصنع، فأنت حقاً تصنفين من أذكى النساء، ويمكنك الاعتراف بذلك.

وأكدت مطرودي ، أن تلك الصفات عبارة عن طريقة تحدث وأسلوب ومعاملة مع الآخرين تنبئ بذكائك، كما بمقدور الجميع معرفة ذلك، وتلك الصفات نقدمها لك في ما يلي حتى تستطيعي الحكم على نفسك:

• الرغبة في المعرفة: حبك للاطلاع واكتشاف كل ما هو جديد، ومحاولة خوض كافة التجارب والأعمال، كفيل بحد ذاته أن يصنع منك امرأة ذكية وطموحة تعمل على تطوير نفسها وبناء مستقبلها واستقلال شخصيتها.

• شخصية صامتة: عندما تصلين إلى مرحلة جيدة من الذكاء، فأنت تفضلين الصمت على الخوض في الأحاديث غير المهمة أو غير المنطقية؛ لأنك سترين أنها ستهدر وقتك في التحدث والتفكير، وتفضلين الصمت على الحديث.

• شخصية مبدعة: الإبداع لا يشمل النواحي الفنية فقط، بل يصل إلى الإبداع في تغيير الذات، وصنع أفكار جديدة في روتين اليوم مثلاً، بالإضافة إلى أن علاقتك مع الآخرين تجدين أنها تبنى على الإبداع في انتقاء الوقت والأسلوب والهدية التي ستقدمينها.

• الثقة بالنفس: ريثما تصلين إلى مرحلة الذكاء العالية، ستجدين أنك تمتلكين كمَّاً من المعلومات، وكمَّاً من الآراء التي لا تستدعيك لخوض نقاش مع الآخرين للتأكد حول قرارك؛ لأنك تثقين بنفسك وبحديثك.

• التعبير بكل الإمكانيات: ستصلين إلى مرحلة ذكاء تعتبر الأنيقة من نوعها، لن تخافي من مواجهة الآخرين أثناء سماع ما يزعجك من حديثهم، بل ستعبرين عن رأيك وتطرحين كل ما لديك، لكن بالأسلوب الإبداعي المهذب الذي يميزك عن غيرك دائماً.

• مواجهة المشاكل: من المؤكد أنك تمرين بمشاكل، سواء على الصعيد العائلي، أو في العمل، وحتى بين الأصدقاء، لكنك ستتصرفين بحنكة دون إزعاج أحد الطرفين أو إيذائه منك.

• حب الفنون: المرأة التي تمتلك صفات إبداعية دائماً ستجدينها تمتلك الحس الإبداعي الناقد لجميع الفنون، بل وستفضل النظر إلى الفن بشتى مجالاته؛ لأنه بنظرها تغذية بصرية ممتعة للعينين.

• التطلع للسفر: السفر لاكتشاف الثقافات ومعرفة العادات هو ما يميز المرأة الذكية، فتجدينها تبحث بعمق حول المكان الذي ستقصده للزيارة، بالإضافة إلى أنها ستتطلع لمعرفة عادات الشعوب التي حقاً ستثير فضولها.

• الفضول دائماً: الفضول المحمود وليس المؤذي الذي يصل إلى مرحلة التطفل، هذا ما تسعى له المرأة الذكية من السؤال عن بعض الأشياء الجميلة، أو التطلع لمعرفة شيء معين لاقى استحساناً منها، والعديد من الأمور التي ستضيفها لمخزون الثقافة لديها.

• الاطلاع الدائم: بمعنى أنها ممن يعشقن القراءة والاطلاع واقتناء الكتب، كما ستجدينها دائمة البحث في المواقع والأحداث الجارية، سواء على النطاقات الدولية، أو الاجتماعية، لمجرد أن هذا الإطلاع سيضيف لها معلومات غنية سنجدها هناك.